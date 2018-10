Verstappen tweede in Amerika achter Räikkönen, wereldtitel Hamilton uitgesteld

Door Arjan Schouten



In een land waar nog veel zieltjes gewonnen moeten worden voor de koningklasse van de autosport voerde het Formule 1-circus wel een heel smakelijke vertoning op. Met dank aan een koele Finse kikker en een drieste Nederlandse snelheidsduivel die nergens voor terugdeinst.



Tot twee ronden voor het einde was er werkelijk geen zinnig woord te zeggen over de afloop. Het scenario lag klaar. Sebastian Vettel zou nog een poging doen om zijn flinterdunne titelkansen in leven te houden in Amerika. En Lewis Hamilton wilde meteen al toeslaan en niet op de volgende afspraak in Mexico wachten. Maar Max Verstappen en Kimi Räikkönen hadden geen zin om braaf een bijrol te spelen in de verwachte uitvoering rondom de twee viervoudig wereldkampioenen. Räikkönen dook na de start in de eerste de beste bocht al binnendoor bij Hamilton, om wonderwel na 113 races zonder zege weer eens te winnen, voor het eerst sinds Melbourne, 2013. En Verstappen denderde in Texas als een soort rodeo cowboy helemaal van achteraan het veld terug naar voren, om tweede te worden. Zijn achtste podiumplaats van 2018, een record in de nog altijd prille loopbaan van de Limburger.