Verstappen tankt vertrouwen met tweede plaats achter Vettel

De start van de training werd enige tijd uitgesteld vanwege een zware crash in de Formule 3 eerder in de ochtend. Toen de baan werd vrijgegeven was er flink wat kostbare tijd verloren gegaan en dus was het meteen dringen op het asfalt. Onder luid gejuich van de Italiaanse tifosi waren het de Ferrari’s die de eerste serieuze tijden op de klokken zette.



In de slotfase verbeterden de meeste coureurs zich nog beduidend, maar met name de tijd van Verstappen viel op. Met zijn nieuwe Spec-4 motor aan boord kwam de Nederlander uiteindelijk tot de tweede tijd vlak achter Vettel, die ervoor zorgde dat in iedere training een Ferrari bovenaan eindigde op het thuiscircuit van de renstal. Lewis Hamilton eindigde als zesde. De Britse WK-leider zag hoe Daniel Ricciardo hem in zijn Renault nipt voorbleef.



Later vanmiddag (15.00 uur) wordt op Monza de kwalificatie gereden. Daarin zal Verstappen geen grote rol spelen. Hij weet immers al enige tijd dat hij vanwege de installatie van zijn nieuwe krachtbron vanuit de achterhoede moet beginnen aan de race.