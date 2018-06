Verstappen tankt vertrouwen met snelste tijd in eerste twee trainingen

Verstappen is nog op jacht naar de eerste overwinning van het seizoen en heeft na de eerste twee vrije trainingen van de GP in Canada in elk geval een flinke dosis vertrouwen getankt. Eerder vandaag was Verstappen al de snelste bij de eerste vrije training met 1.13.302, maar dat kunstje deed hij bij de tweede vrije training nog eens dunnetjes over met een tijd van 1.12.198. Dat deed hij op supersofts.



Positieve start

,,Dit was een heel positieve start'', meende Verstappen, die zich had vermaakt in de RB14. ,,De auto werkte prima, we hebben niks aan hoeven passen. Ik denk niet dat we heel ver van Mercedes af zullen zitten in de kwalificatie. Of poleposition mogelijk is? Moeilijk te zeggen... Onze auto is heel sterk, maar of het genoeg is?''



Hield hij in de eerste training nog Mercedes-wereldkampioen Lewis Hamilton nipt (0,08) van zich af, later op de dag bleef alleen Ferrari-piloot Kimi Räikkönen (0,130) binnen een halve seconde van de Nederlander. Achter Verstappen en Raikkonen werd Ricciardo derde. De Mercedessen volgden op plaats vier (Hamilton) en zes (Bottas). Vettel werd vijfde.



Verstappen kwam tot 39 ronden, Ricciardo tot slechts 17. De Belg Stoffel Vandoorne viel uit omdat hij net als Carlos Sainz tegen een muur botste. Romain Grosjean reed een grote marmot aan.



Morgen is om 17.00 uur de derde vrije training. Waarna om 20.00 uur de kwalificatie volgt. Volg deze via ons liveblog!