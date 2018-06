Verstappen start van P3 in Canada, Vettel pakt pole

Door Arjan Schouten



Groot was de hoop op zijn eerste poleposition. In de eerste, tweede én de derde vrije training was Max Verstappen steeds de snelste. Bezig aan een perfect weekend na een turbulente periode vol incidenten, bleef hij ook in de kwalificatie foutloos. Maar zoals hij zelf al vreesde, moest hij daar zoals zo vaak al dit seizoen dan toch nog net iets toegeven op de Ferrari's en Mercedessen die hun motor daar nog net wat agressiever op kunnen schroeven voor een ultieme kwalificatieronde.



Zo stampte Sebastian Vettel naar zijn 54ste poleposition in een extreem rappe ronde van 1.10,764. Ook Valtteri Bottas bleef Verstappen voor in de Mercedes, in 1.10,857. Verstappen volgde als derde in 1.10,937, voor wereldkampioen Lewis Hamilton (vierde), Kimi Räikkönen (vijfde) en teamgenoot Daniel Ricciardo (zesde).



Aan de vooravond van zijn 67ste Grand Prix was er natuurlijk de hoop dat Verstappen - vandaag 20 jaar en 252 dagen oud - zich zou kronen tot jongste polesitter ooit. Dat blijft nu nog altijd Vettel, die 21 jaar en 72 dagen oud was toen hij tien jaar terug z'n eerste pole pakte in 2008 in Italië, in dienst van Toro Rosso.



In deel twee van de kwalificatie waren de Red Bulls wél even de snelsten, maar dat kwam vooral omdat de Ferrari's en Mercedessen er daar bewust voor kozen om hun snelste tijd in die sessie op de hardere ultrasoft-banden te noteren, om daar morgen mee te mogen starten. Het vertrouwen van Red Bull in de zachtere hypersofts is groot, want Verstappen en Ricciardo hielden die gewoon onder.