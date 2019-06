Verstappen start als vierde aan race, pole voor Hamilton

Door Rik Spekenbrink



Vooraf leek er voor Verstappen niet meer in te zitten dan plek 5. Mercedes en Ferrari waren het hele weekeinde beduidend sneller. Sterker: Verstappen moest, figuurlijk gezien, achterom kijken. De McLarens van Lando Norris en Carlos Sainz gingen bijzonder hard in Zuid-Frankrijk. Maar aan het einde van een interessante kwalificatie viel er voor Verstappen een welkome meevaller te noteren. Sebastian Vettel kon in het beslissende Q3 geen snelle tijd klokken. De Duitser, toch al in zwaar weer verkerend dit seizoen, start vanaf plek 7 morgen.



Verstappen kende eigenlijk een moeizame zaterdag. In vrije training 3 klaagde hij in de ochtend over het gebrek aan grip. Met name op de zachtste band ‘gaat’ zijn Red Bull in Frankrijk niet lekker. Met ruim 1,3 seconden gaf hij veel toe op snelste man van de sessie, Valtteri Bottas.