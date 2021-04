Verstappen start als derde: ‘Ben helaas geen robot, ook ik maak weleens een foutje’

,,Een slordig rondje, dat is me al even niet meer gebeurd. Maar helaas zijn we geen robots en kan ik mezelf niet programmeren. Dan kan het dus gebeuren dat je weleens een foutje maakt.” Al met al was het geen fout met gigantische consequenties, meende de Nederlander. ,,Nog waren we héél erg close, wat écht wel positief is. We hebben twee auto’s dicht bij Lewis, op verschillende banden. Hopelijk kunnen we daar wat moois mee doen morgen.”



Of hij zo vroeg in het kampioenschap al voor Hamilton moet eindigen om het gat niet te hoog op te laten lopen, na de tweede plaats in Bahrein? Verstappen meende van niet. ,,Het is nog een lang seizoen, niet alles draait om die race van morgen.‘’