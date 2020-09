Verstappen start als derde aan eerste race op Mugello, pole 95 voor Hamilton

Gasly kan terugkeer bij Red Bull vergeten: ‘Willen Albon alle kansen geven’

14:34 Red Bull is niet van plan op de smeekbede van Pierre Gasly in te gaan om terug te mogen keren in het team. De renstal van Max Verstappen blijft inzetten op Alexander Albon, de tweede man in het Oostenrijkse Formule 1-team.