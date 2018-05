Verstappen snelste op testdag in Barcelona

Hamilton: Dit begint er weer op te lijken

13 mei Lewis Hamilton boekte in de Grand Prix van Spanje zijn 64ste zege in de Formule 1. Het was er een waar de viervoudig Brits wereldkampioen in andere jaren patent op had, maar dit seizoen nog niet had laten zien; hij reed zijn Mercedes onbedreigd en met grote voorsprong op de concurrentie naar de finish.