Verstappen snelste in laatste training, verschil met Mercedes nihil

Waar in de vrijdagtrainingen telkens wel één of meerdere coureurs spinden dan wel crashten, bleef de mannen dat euvel in het laatste trainingsuur bespaard. Iedereen hield zijn wagen binnen de lijnen en werkte zijn rondes af op het Yas Marina Circuit. Verstappen hield het aantal afgelegde rondes beperkt en trainde louter op de zachtste band, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ferrari.



Bijna niets zat er tussen de snelste mannen toen de vlag gezwaaid werd voor het einde van de training. Met nog 4 minuten te gaan had Verstappen 1.36,566 op de klokken gezet, wat slechts zeven honderdsten sneller was dan Hamilton. Bottas, rijdend met alweer zijn tweede nieuwe motor van het weekend en vanwege een gridstraf geen gevaar voor poleposition, stond ook nog binnen één tiende. Daarachter volgden Albon en de beide Ferrari’s, die dus een andere strategie testten op mediums.