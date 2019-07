Verstappen: Silverstone is écht een Mercedes-baan

Zo extreem warm als twee weken terug op het thuiscircuit van Red Bull in het Oostenrijkse Spielberg wordt het in het hart van Engeland dezer dagen sowieso niet. Prima zonnig zomerweer, met een graad of 22 á 23. Maar niet de bizarre hitte van de vorige race, waar Mercedes zo veel moeite mee had. De dit seizoen zo machtige machine kreeg de motoren van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas niet meer voldoende gekoeld op topsnelheid, waar Red Bull Racing optimaal van profiteerde. ,,Wij hadden geen koelingsproblemen. Verloren minder tijd in de bochten dan Ferrari deed. En gecombineerd met onze nieuwe vleugel en iets meer vermogen, waren we gewoon sneller”, zag Verstappen. ,,Maar in een koeler weekend hebben ze die problemen bij Mercedes niet en kunnen ze gewoon vol gas.”



Dus verwacht de Limburger dat de orde normaliter zondag weer hersteld wordt, op het asfalt van Silverstone. ,,Dit is natuurlijk ook wel écht een Mercedes-baantje, met hoe zij die die auto aerodynamisch afstellen.”