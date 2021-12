Verstappen schuldig bevonden aan botsing met Hamilton; tijdstraf deert hem niet

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een aantal rondes eerder hadden de twee titelrivalen al een aanvaring gehad in de eerste bocht van het stratencircuit. Verstappen kreeg tijdens de race al een tijdstraf (5 seconden) van de wedstrijdleiding, omdat hij daarbij voordeel zou hebben gehaald uit het kort verlaten van de baan. Maar daar bleef het voor de Nederlander dus niet bij. Er werden 10 tellen toegevoegd aan zijn racetijd en hij kreeg 2 strafpunten op zijn licentie. Maar het gat met nummer 3 Valtteri Bottas was ruim voldoende om die sanctie te kunnen dragen.

,,In de beslissing om Verstappen te bestraffen, was het voor de stewards doorslaggevend dat de coureur plotseling aanzienlijk remde", valt te lezen in het verdict. ,,En hoewel Hamilton hem eerder had kunnen inhalen, snappen we dat Verstappen niet als eerste de DRS-lijn had willen passeren. Echter, de plotselinge remactie van Verstappen werd door de stewards als foutief bestempeld en daarom wordt de botsing vooral hem aangerekend.”