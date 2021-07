Verstappen schiet uit slof: ‘Laten we nu eens over Silverstone ophouden’

Door Marijn Abbenhuijs



Ineens schoot Max Verstappen uit zijn slof. Toen tijdens de persconferentie na de kwalificatie in Hongarije zijn crash op het circuit van Silverstone weer onderwerp van gesprek werd, reageerde de Nederlander zeer geïrriteerd. ,,Laten we hier nu eens over ophouden”, snauwde hij. De vraag was wat hij en Hamilton dachten dat er zou gaan gebeuren als ze morgen in de eerste ronde van de race op de Hungaroring weer wiel-aan-wiel zouden rijden. ,,Wat een fucking stomme vraag”, was het ondubbelzinnige antwoord van Verstappen. ,,Ik moet hier nu al dagen antwoord op geven en ben er nu klaar mee. Wij racen gewoon zoals altijd. Hard, maar fair. En nu ga ik er niets meer over zeggen.”