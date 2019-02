Verstappen rijdt op eerste testdag in Barcelona

Teamgenoot Pierre Gasly neemt op de dinsdag en donderdag plaats in de wagen van Red Bull, zo maakt het team vandaag bekend. Verstappen reed afgelopen woensdag op het circuit van Silverstone al even in de nieuwe Red Bull, dit jaar uitgerust met een Honda-motor. De coureur was na afloop van deze eerste kilometers tevreden. ,,De auto ziet er cool uit. De kleurstelling is erg mooi, ondanks dat die alleen vandaag gebruikt is.”

,,Ik stond te popelen om in de auto te springen en meteen toen we aan de slag gingen, voelde het goed. We kenden geen problemen, dus daar ben ik blij mee. Natuurlijk was het een filmdag, dus je bent beperkt in hetgeen je kunt doen, maar het is erg belangrijk om zo’n dag als vandaag te hebben voor je aan de officiële testdagen begint”, legt Verstappen uit. ,,Je krijgt een eerste indruk en kunt checken of er kleine problemen zijn met de auto of de motor. Gelukkig hadden we die niet en het is erg positief dat we deze kans hadden. Nu kunnen we gedegen gaan testen, om meer te leren en om de auto en de motor beter te begrijpen. Tot dusverre, gaat het goed.”