Verstappen rijdt achter winnaar Bottas naar leiding in WK, frustraties bij Hamilton

Rik Spekenbrink



Wat een zwaar weekeinde leek te worden voor Max Verstappen, heeft toch weer heel aardig uitgepakt. Op Istanbul Park zat er voor de Nederlander niet meer in dan de tweede plek, Valtteri Bottas was op een continu vochtige baan te snel in zijn Mercedes. Maar Lewis Hamilton moest het na een late en onlogische bandenwissel doen met een vijfde plek en moet in het wereldkampioenschap nu een gat van zes punten laten ten opzichte van Verstappen. Sergio Pérez reed een prima race en kwam als nummer drie ook op het podium.

,,We hebben het gemaximaliseerd”, reageerde Verstappen koeltjes bij het uitrijden. ,,Het was nog niet zo eenvoudig om de banden te managen. Maar mooi werk.”

Volledig scherm © EPA

Het had in de nacht van zaterdag op zondag geregend en de hele zondagochtend was het miezerig en vochtig. Alle coureurs gingen daardoor van start op intermediates. Bij de start, op een natte baan, had Verstappen veel minder last van het feit dat hij aan de binnenkant van de baan minder grip had. Hij behield de tweede plek zonder problemen.

Hamilton had het niet gemakkelijk vanaf de elfde stek. Hij won maar één plek, door de van de baan getikte Fernando Alonso. Even later haalde hij Sebastian Vettel in, maar Yuki Tsunoda - rijdend voor het zusterteam van Red Bull Racing - bleek een lastige klant. Pas in ronde 8 had Hamilton de Japanner te pakken, maar toen had hij wel al achttien tellen verloren op leider Bottas.

Hamilton was nu warm gedraaid en had Lance Stroll en Lando Norris snel te grazen. Aan de kop van de wedstrijd moest Verstappen beetje bij beetje Bottas laten gaan, maar toen het zo’n 3,5 seconden was, verhoogde hij zijn tempo. Hamilton had ondertussen wat last van bandenslijtage en kwam niet meteen aan de staart van Pérez, die vierde lag. En toen hij dat na 35 ronden wel deed, gaf de Mexicaan niet toe in een mooi wiel tot wiel-gevecht.

Bekijk het fraaie gevecht tussen Pérez en Hamilton

Het wachten was op de pitstops van de top vijf. Met de intermediates die inmiddels qua profiel niet onder deden voor droogweerbanden, gingen alle coureurs voor dezelfde tactiek: zo lang mogelijk buiten blijven. Verstappen was aan het einde van ronde 36 de eerste. Hij bleef logischerwijs op de intermediates, en kwam terug op de baan op plek drie, alleen Charles Leclerc kon hem in de tussentijd passeren. Bottas reageerde direct door een ronde later ook naar binnen te komen.

Hamilton zat nu achter Verstappen, en de vraag doemde op of de Brit het zou gaan uitrijden op die eerste set intermediates. Het bandenreglement gold niet, omdat sprake was van een officiële regenrace. Ook Leclerc op kop vroeg zich hardop af of hij de gok zou wagen om het 58 rondes met één set te doen. Hamilton werd naar binnen gemaand door het team, maar gaf aan dat een slecht idee te vinden, en de al uitgerukte monteurs zochten de garage weer op. Hamilton hoopte dat het in het slot van de race dan alsnog écht droog zou worden, of dat hij het tempo vast kon houden op zijn inmiddels wel wat gladde banden.

Quote Dit hadden we niet moeten doen, ik zei het toch Lewis Hamilton

Leclerc, eenmaal ingehaald door Bottas, koos toch voor nieuwe banden, waardoor Verstappen weer tweede kwam te liggen en Hamilton - nog altijd op de originele banden - derde. Net op het moment dat hij de race definitief leek te gaan uitrijden, kwam de Mercedes-coureur toch naar binnen. Daardoor viel hij terug tot plek vijf en gaf potentieel dure kampioenschapspunten uit handen. Hamilton foeterde over de radio over de beslissing. ,,We waren die positie sowieso kwijtgeraakt”, reageerde zijn engineer. ,,Dit hadden we niet moeten doen. Ik zei het toch”, bleef Hamilton boos.

Die moest vooral in de spiegels kijken, hij kreeg helemaal geen snelheid in zijn nieuwe banden, en zag Pierre Gasly achter hem naderen. De Fransman kon hem echter niet nog meer pijn doen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.