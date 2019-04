Verstappen richt blik op China: ‘Het kan niet slechter gaan dan in Bahrein’

,,We weten wat er afgelopen weekend fout ging wat betreft de grip aan de achterkant en daar hebben we vandaag aan proberen te werken”, legt Verstappen uit op zijn eigen website.



Tegenover Autosport laat de Nederlander ook weten dat hij verwacht in China veel beter voor de dag te kunnen komen. ,,Het kan in ieder geval niet slechter dan in Bahrein. Ik denk ook dat we wat fouten hebben gemaakt in de afstelling van de auto. In Australië waren we namelijk best tevreden. Natuurlijk was het gat met Valtteri Bottas (toen de winnaar red.) twintig seconden, maar ik kon toen niet voluit. Ik denk dus dat we veel beter kunnen dan we tot nu toe hebben laten zien.”