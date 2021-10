Verstappen 'positief verrast' met Amerikaanse pole: 'Niet gedacht dat we ervoor zouden staan’

Door Arjan Schouten



De titelstrijd die maar cadeautjes aan de fans uit blijft delen, dat is Formule 1-seizoen 2021 tot nu toe. Want ja, natuurlijk was het toch wat tegen de verhouding in, die kwalificatie op het Circuit of the Americas. Mercedes vol vertrouwen afgereisd, sterk begonnen ook, maar daar was Red Bull Racing opeens weer in de kwalificatie. Met Verstappen op P1 en Sergio Pérez op P3, kort achter Lewis Hamilton. ,,En daar ben ik toch wel een beetje door verrast”, gaf Verstappen toe. ,,Gewoon puur vanwege de snelheid ten opzichte van Mercedes. Ik had verwacht dat ze hier echt wel heel sterk zouden zijn, maar als je er dan uiteindelijk nog voor kwalificeert, doe je het gewoon héél goed. Ze zijn nog steeds heel sterk, maar wij doen wel mee.”