Verstappen populair bij teambazen Formule 1

Max Verstappen is populair bij de teambazen, hij eindigde bij de verkiezing, uitgegeven door motorsport.com, op de tweede plaats met 143 punten. Ver buiten bereik van Hamilton (233 van het maximum van 250 punten) maar nog boven Sebastian Vettel en Verstappens ploeggenoot bij Red Bull Daniel Ricciardo.



De poll wijkt sterk af van de eindstand om het wereldkampioenschap in de hoogste autoklasse. Verstappen was daar zesde, maar bij de verkiezing werd hij alleen afgetroefd door wereldkampioen Hamilton. De nummer drie, de Fin Valtteri Bottas, moest bij de verkiezing genoegen nemen met een tiende plaats en zijn landgenoot Kimi Räikkönen (vierde in de WK-stand) deed het niet veel beter met een gedeelde zevende plek.



Vorig seizoen eindigde Verstappen ook al als tweede in de uitverkiezing. Hij dankte die plek toen grotendeels aan een weergaloze inhaalrace in de GP van Brazilië. Bekijk de highlights hier nog eens terug.



Zie hieronder de complete top tien. Tussen haakjes de positie waarop de coureurs in 2016 terug te vinden waren:

1 (1). Lewis Hamilton - 233 punten

2 (2). Max Verstappen - 143 punten

3 (5). Sebastian Vettel - 141 punten

4 (4). Daniel Ricciardo - 112 punten

5 (-). Esteban Ocon - 73 punten

6 (6). Fernando Alonso - 65 punten

7 (7). Kimi Raikkonen - 49 punten

7 (10). Carlois Sainz Jr. - 49 punten

9 (-). Nico Hülkenberg - 47 punten

10 (9). Valtteri Bottas - 39 punten