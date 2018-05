Verstappen: Pole is het doel

Door Arjan Schouten



,,Ik heb vandaag nog niet op de limiet gereden, maar toch was de auto al heel snel’‘, vertelde Verstappen, die in de tweede training op een kleine twee tienden van een seconde van Ricciardo bleef steken. ,,Het liep vanaf het begin goed met de auto, dit is voor ons een heel positieve start van het weekend en hopelijk kunnen we dat doortrekken.''



Morgen wordt er niet geracet door de F1-coureurs, zaterdag volgt de kwalificatie. Zit er een poleposition in voor Red Bull Racing, of trekken Mercedes en Ferrari met hun ‘kwalificatiemodus’ dan toch weer bij? ,,De concurrentie zal zeker wat dichter komen, maar wij kunnen ook nog wel wat verbeteren’‘, gelooft Verstappen. ,,Ik heb nog niet alle sectors samen gereden, dus er is nog heel veel marge. Pole? Dat is zeker het doel.''