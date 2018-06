Verstappen pakt tweede podiumplek van het jaar, Vettel wint in Canada Max Verstappen heeft voor zich voor de tweede keer dit seizoen op het podium gereden. In Canada pakte de Nederlander de derde plek, net als vorige maand in Spanje. Sebastian Vettel won de race in zijn Ferrari soeverein, voor Valtteri Bottas. De Duitser neemt ook de leiding in het kampioenschap over van Lewis Hamilton, die als vijfde over de finish kwam.







Nabeschouwing

De ogen waren in Montreal gericht op Verstappen, na diens mislukte raceweekeinde in Monaco, twee weken geleden. Daar was zijn team Red Bull Racing zeer kansrijk, maar door een fout in de laatste vrije training kon Verstappen zich op zaterdag niet kwalificeren. Zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo won vervolgens de race. Na een aantal eerdere incidenten dit seizoen nam de kritiek op Verstappen toe, tot ergernis van de coureur zelf overigens.



De Limburger noteerde zaterdag in Canada zijn beste kwalificatie van het seizoen: P3. En hij kende ook een goede start in de race. Hij zette zijn wagen even een meter voor de Mercedes van Valtteri Bottas, maar moest de Fin toch voor zich dulden na de eerste bochtencombinatie. Beiden raakten elkaar, maar konden schadevrij door.



Dat gold niet voor Lance Stroll en Brendon Hartley, die in de eerste ronde crashten en de safety car de baan op brachten. Sebastian Vettel had de koppositie ondertussen probleemloos behouden, Verstappen begon de rollende herstart dus van de derde plek, voor Lewis Hamilton.

Van de top 6 gingen drie coureurs al na een ronde of 17 naar binnen. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo pakte daar Hamilton, die een iets langere stop maakte en daarna op koude banden een foutje maakte. Pas 20 rondes later volgen Sebastian Vettel, Valtteri Bottas en Kimi Räikkönen met hun stop. Daarna was de oorspronkelijke volgorde weer intact: Vettel, Bottas, Verstappen en daarachter Ricciardo.



Opnieuw was er een status quo. Op het uitvallen van Fernando Alonso, in zijn 300ste grand prix nota bene, gebeurde er niets noemenswaardigs. Het goede nieuws voor Verstappen was dat hij een fors stukje sneller was dan Ricciardo, de Australiër die al twee races won. De Nederlander kende een probleemloos weekeinde bovendien.

