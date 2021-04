Verstappen over zijn nieuwe mindset, zijn betere auto en zijn kansen in Portugal

Verstappen eindigde vorig jaar als derde in Portugal op het circuit van Portimão. ,,Maar ik denk dat we nu een betere auto hebben. Ik kijk er weer naar uit om alles uit de auto te halen. Het zal niet makkelijk worden, maar ik ga alles geven om in de strijd te blijven. Het is een lang seizoen en als we willen meedoen om de wereldtitel, zullen we moeten blijven verbeteren.”

Verstappen eindigde in de openingsrace in Bahrein als tweede en na zijn zege op het circuit van Imola staat hij op 43 punten in het kampioenschap. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes, die won in Bahrein en tweede werd in Imola, heeft 1 punt meer. De Brit verdiende dat bonuspunt met de snelste ronde op Imola. ,,Ik ben blij met de Red Bull van dit seizoen; de auto is sneller, heeft meer grip en een betere balans. We beleven de sterkste start van het seizoen sinds ik bij het team zit”, aldus Verstappen.