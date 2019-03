Verstappen over Schumi junior: Bekende achternaam hoeft niet lastig te zijn

Door Arjan Schouten



Donderdag was het in Bahrein drukker in de Formule 2-paddock dan in die van de koningsklasse. Dat had alles te maken met de persbabbel die Mick Schumacher hield. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael, die vandaag in de opstapklasse Formule 2 debuteert namens Prema en volgende week gaat testen voor Ferrari. Een hele jonge Max Verstappen ging nog wel eens met de Duitser op vakantie, maar voor levende herinneringen is dat voor beide coureurs te lang geleden. ,,Maar ik spreek ‘m soms nog wel eens, een heel aardige jongen”, vertelde Verstappen over Schumi junior. ,,Ik sta er niet dichtbij genoeg om te analyseren of hij het gaat redden. Maar hij gaat testen, is opgenomen in de stal van Ferrari. Als hij gewoon een goed seizoen draait in de Formule 2 dan gaan er al weer meer deuren open. We gaan het zien.”