Verstappen over GP in Barcelona: ‘We zitten er nu écht niet opeens voor’

Door Arjan Schouten



Nuanceren, Max Verstappen voelde zich er even toe geroepen, vandaag in Spanje. Want die berichtgeving rondom verbeteringen aan zijn RB15 was even op hol geslagen, zo merkte hij. ,,Ik las zelfs berichten dat wij hier met een compleet nieuwe auto aan de start verschijnen. Nou, ik weet niet waar die journalist zijn info vandaan heeft, maar niet van ons team’’, zo meldde Verstappen, die niet erg in details wilde treden als het over aanpassingen ging. De teamleiding repte eerder deze week nog over ‘subtiele veranderingen’. ,,Iedereen neemt nieuwe dingen mee en hopelijk werken die van ons ietsje beter. Ik verwacht echt niet opeens dat we zo’n sprong maken dat we er opeens voor zitten. Maar alle beetjes helpen”, aldus Verstappen, die vooral verbeteringen op aerodynamisch niveau aankondigde. ,,Daar heb ik zelf verder niets over te zeggen. Ik geef feedback en dan het aan het team om daar wat mee te doen. En hopelijk blijkt het dan een stap vooruit op wat we hadden. Met alle verbeteringen ben ik tevreden.”