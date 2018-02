Verstappen optimistisch: RB14 is goede stap vooruit

,,Het voelde allemaal prima aan. We hebben niet veel grote problemen gehad. De RB14 is een goede stap vooruit. Daar ben ik blij mee''' aldus Verstappen, die nog niet met de wagen heeft gereden.



Wel zijn de eerste cijfers uit de windtunnel bekend en die zijn gebruikt voor de simulator. Verstappen heeft eveneens met de halo op de auto getest, de nieuwe cockpitbeveiliging. De Nederlander zegt er inmiddels aan gewend te zijn, maar vindt het verre van ideaal.



,,Je hebt zo’n ding in het midden, dus daar moet je een beetje omheen kijken. Als je dicht bij zo’n paal zit, gaan je ogen er natuurlijk wel een beetje omheen kijken. Dan heb je toch een beetje een waas in het midden van je gezicht. Het is niet ideaal, maar ik denk dat we even moeten kijken hoe het gaat als het wat donkerder is, zoals in Singapore of Bahrein. Of met veel hoogteverschil.”