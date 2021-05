Verstappen opent met derde tijd in straten Monaco, Pérez het snelst

vrije trainin LIVE | Lunchpauze in Monaco, tweede training vanaf 15.00 uur

12:44 Max Verstappen kan dit weekend in zijn eigen bed slapen. De Formule 1 is namelijk neergestreken in zijn woonplaats Monaco, waar de Nederlander het gat met Lewis Hamilton hoopt te verkleinen. We beginnen een dagje eerder dan andere weekenden, op donderdag, en hier mis je vanaf 15.00 uur geen moment van VT2!