Verstappen op hardere banden nipt achter Mercedessen in slottraining

Wat betreft uitschieters en spins hadden de coureurs hun zaakjes beter op orde dan een dag eerder. Ze slaagden er beter in grip te vinden op het nieuwe Portugese asfalt, en kregen door het ontbreken van ongelukken vrijwel het volledige uur om de laatste data te verzamelen richting de kwalificatie. Vrijwel, omdat een minuut voor het verstrijken van de tijd tóch de rode vlag moest worden gezwaaid. Sebastian Vettel was over een ‘drain cover’ gereden, waarop dit afvoerputje los kwam te liggen. Grote gevolgen had dit niet voor de Duitser, maar de baan zal voor later vanmiddag nog eens grondig geïnspecteerd worden.