Verstappen noteert snelste tijd bij eerste vrije training in Mexico

Carlos Sainz en Nico Hülkenberg zorgden er met respectievelijk P3 en P4 voor dat de gehele top 4 bestaat uit Renault-motoren.



Het verhaal van een verder rustig verlopen sessie waren de banden. Met name de hypersofts, de zachtste band die bandenleverancier Pirelli beschikbaar heeft gesteld, presteerde niet optimaal. Verschillende coureurs gaven aan dat de banden ‘als kauwgom’ aanvoelden. ,,Had iedereen hier last van?’’, vroeg Verstappen zich na afloop af.



Lewis Hamilton, die dit weekend voor de vijfde keer wereldkampioen hoopt te worden, kwam niet in de buurt van de Limburger. Hij noteerde 1.18,075 en klaagde tijdens de trainingssessie over een drop in power.