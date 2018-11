Verstappen niet tevreden over kwalificatie: ‘Gevoel was niet top’

Door Arjan Schouten



In de laatste kwalificatie met Daniel Ricciardo als teamgenoot klopte de Australiër Max Verstappen nog eens, voor de zesde keer dit seizoen. Iets waar de Australiër zelf wel van kon genieten. ,,O, ja. Genoot hij daarvan’‘, antwoordde Max Verstappen - vijftien keer sneller dit jaar - toen hem dat verteld werd. ,,Ach, dan geniet ik wel van de eindwinst in dat duel. Vandaag kwam het er even niet uit, maar over het hele seizoen is dat juist wel prima gegaan. Elk jaar beter.



Natuurlijk, de kwalificatie op Abu Dhabi verliep niet vlekkeloos. Verstappen mopperde over te warme banden, waardoor hij zijn laatste ronde in Q3 zelfs af moest breken. Reed niet zijn beste rondjes op YAS Marina. En ook de ultrasofts werkten niet zoals gepland in de tweede kwalificatiesessie. Maar wat deed het er allemaal nog toe, zo op het einde van een seizoen? ,,Mijn benadering is nog wel hetzelfde, maar wat er uiteindelijk uitkomt is natuurlijk wel minder een issue nu’‘, gaf Verstappen toe. ,,Als je midden in het seizoen een slechte dag hebt, ben je echt pissed off. Je doet ook nu natuurlijk nog wel je best, maar het seizoen is natuurlijk wel al beslist. Het gevoel in de kwalificatie was niet top. Weinig grip, maar dat heb je soms. Geen drama.‘’



Een iets mindere balans kan hij morgen in de race wel corrigeren, zo maakte Verstappen zich amper zorgen. ,,Daar ga je toch niet volledig voluit’‘, aldus de Limburger die in tegenstelling tot de vijf coureurs voor hem, die allemaal op ultrasofts staan, op de hypers weg moet rijden. ,,Voor de start kan dat zelfs wel een voordeel zijn. En ik heb ook best wel een goed gevoel bij die banden. We hebben sowieso als team nu twee auto’s op een andere band staan, hopen dat het goed uitpakt.‘’



Dat hij morgen zijn laatste race rijdt met een Renault-motor zal voor Verstappen geen emotionele aangelegenheid worden, na alle ellende die hij naast het succes met de Franse motorenleverancier ook mee heeft gemaakt. ,,Een traantje wegpinken? Nee’‘, sprak de Limburger resoluut. ,,Misschien als ik stop met racen. Niet met een motorwissel. We proberen het gewoon zo netjes mogelijk af te sluiten.‘’