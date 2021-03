Verstappen niet productief, maar wel de snelste in eerste training Bahrein

Vanaf dit seizoen seizoen duren ook de vrijdagtrainingen nog maar een uur, en dus was er voor de meeste teams geen tijd te verliezen toen de lichten op groen sprongen. Aan de teruggekeerde Fernando Alonso was het de eer het treintje de baan op te leiden voor de eerste sessie, waarin de noodzaak bij de topteams nog niet heel groot leek en de tijden dan ook nog niet in de buurt kwamen van Max Verstappens 1.28,960 tijdens de testdagen enkele weken geleden.

Over de precieze verhoudingen tussen Red Bull en Mercedes blijft dan ook nog veel onduidelijk. Max Verstappen was in ieder geval de snelste in VT1, terwijl hij tegelijkertijd ook het minste aantal rondes reed (twaalf) van allemaal. Hij loste met nog iets meer dan drie minuten te gaan Valtteri Bottas af in de Bahreinse zon: 1.31,394. Het was voor het eerst sinds 2014 dat Mercedes tijdens de eerste trainingssessie van het seizoen niet de snelste tijd neerzette. In de vernieuwde McLaren (met Mercedes-motor) maakte Lando Norris net als tijdens de tests een goede indruk, hij maakte de top-3 compleet. Mick Schumacher en Nikita Mazepin sloten de rijen, zoals al wel verwacht werd, op respectievelijk P19 en P20.



Vanaf 16.00 uur is ook VT2 te volgen via ons liveblog.