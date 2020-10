Verstappen neemt extra punt mee uit Duitsland: ‘Heb die laatste ronde alles gegeven’

,,Dit was een goede race. Ik probeerde Lewis te volgen, maar hij was iets te snel. Ik heb vooral mijn eigen race gereden. We worden hier tweede, dat is ook waar we vandaag hoorden te eindigen.” Verstappen was in het speciaal verheugd met zijn extra punt. ,,Ik dacht: winnen gaan we toch niet, ik ga het gewoon proberen. Ik heb in die laatste ronde alles gegeven. Toen kwam er nog net die snellere ronde uit, dat is mooi meegenomen”, zei de kopman van Red Bull, die een kreet van plezier slaakte toen hij over de boordradio hoorde dat het was gelukt om Hamilton af te troeven in de strijd om de snelste raceronde.



,,We blijven werken om het gat te dichten. De auto voelde wel verbeterd aan met nieuwe onderdelen.” Nu verplaatst het circus zich naar Portimao, een nieuw circuit op de kalender. Grappend: ,,Ik kijk ernaar uit. Ik hoop dat het daar iets warmer is.”