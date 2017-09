Verstappen naar de vierde tijd in de tweede training

Max Verstappen is vandaag in de tweede training als vierde geëindigd. De Nederlander was niet heel tevreden met zijn afstelling, maar wist toch vlak achter zijn teamgenoot te eindigen. Mercedes stelde teleur met een zesde en zevende plek, terwijl Ferrari, en met name Sebastian Vettel, bloedsnel was.