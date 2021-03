Verstappen na zinderend gevecht met Hamilton: ‘Mooi om het jaar zo te beginnen’

Max Verstappen stond met een zuur gezicht voor de camera na de race in Bahrein, maar nadat Jenson Button hem had laten inzien hoe mooi de race was geweest voor alle Formule 1-fans kon Verstappen toch weer even lachen. ,,Het is jammer dat het niet gelukt is om te winnen, maar we moeten het positief bekijken. We zijn tot het einde blijven vechten. Het is mooi om het jaar zo te beginnen", zei Verstappen, die al in de eerste ronde aangaf niet helemaal te vertrouwen op zijn auto. ,,Dat moeten we eens goed uitzoeken, want ik heb niet het idee dat het helemaal is opgelost. De hele race voelde ik dat er iets niet goed zat. Maar goed, we hebben de race uitgereden en punten gescoord, dus zo slecht is het niet.”