Verstappen na mindere vrijdag: ‘Proberen balans te verbeteren’

Voor de camera’s in Hongarije draaide Max Verstappen er niet omheen. Dit was geen goede dag voor Red Bull Racing, besloot hij. ’s Morgens had hij genoeg te klagen over de balans van zijn auto, waarmee hij de achtste tijd klokte. De middagsessie was nodig om wat dingen te testen en aan te passen. Maar tot heel veel actie kwam hij niet. Vier rondjes op de natgeregende Hungaroring, waar hij na de lunch nog de zevende tijd noteerde. Vaker ging hij niet rond, zoals veel van zijn collega’s.



,,De eerste vrije training liep niet zoals we wilden en hebben veel om te onderzoeken. Het is zonde dat de tweede training verregende omdat we al een paar dingen aangepast hadden en we zo een goede vergelijking hadden kunnen maken of dat zou werken”, vertelde Verstappen. ,,Maar gelukkig hebben we de nacht nog om de gegevens te bekijken en we zullen zeker enkele aanpassingen doorvoeren en proberen de balans voor morgen te verbeteren.”