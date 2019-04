Verstappen na Mercedes-gerucht: Toto Wolff heeft niet eens mijn nummer

Door Arjan Schouten



Een grijns verschijnt op zijn gezicht als in Sjanghai de woorden van Helmut Marko nog eens ter sprake komen. De adviseur van Red Bull Racing vertelde aan het Duitse Autobild dat Mercedes-baas Toto Wolff er alles aan doet om Max Verstappen los te weken bij Red Bull. Zo zou hij voortdurend aan de lijn hangen met de Nederlander. ,,Ik was wel verbaasd toen ik dat las”, geeft Verstappen meteen toe in Sjanghai. ,,Toto en ik spreken elkaar nooit. Hij belt me nooit, heeft denk ik niet eens mijn nummer. Dus ik vond het wel grappig wat er op was geschreven.”



Ook intensief contact van Wolff met pa Jos verwijst Verstappen naar het rijk der fabelen. ,,Mijn vader en Toto bellen elkaar wel eens, maar dan gaat het vooral over baby’s en go-karts.”