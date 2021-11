Verstappen na foutloze Mexicaanse zege nog steviger aan kop in titelstrijd

Het gebeurde allemaal ver achter Verstappen, die onbedreigd op weg was naar alweer overwinning negen van het seizoen. Met nog vier races te gaan in vijf weken, heeft hij een voorsprong van 19 punten op Hamilton. Dat Bottas in de slotronde nog het puntje voor de snelste raceronde afnam, mocht de pret niet drukken bij Verstappen.



,,Gefeliciteerd Max", begon runner-up Hamilton aan zijn eerste analyse. ,,Er was niets aan te doen, zijn auto was dit weekend gewoon sneller. Ik heb alles gegeven en het was een mooie strijd met Sergio.”



Na afloop van de race vierden de Mexicanen het feestje alsof het ‘hun’ Pérez was die zojuist had gewonnen, maar de zege was toch echt voor Verstappen. ,,De fans zijn hier altijd geweldig. Zeker met Sergio als teamgenoot was het heel mooi om hier te zijn. Bij de start ging het erom zo laat mogelijk te remmen. Ik kon me volledig op mezelf focussen tijdens de race, want de auto was echt supersnel. Het is nog een lange weg, maar ik kijk nu al uit naar Brazilië.”