Verstappen: Moeten het van strategie hebben, inhalen gaat niet

Zijn tachtigste GP start Max Verstappen morgen in Brazilië vanaf P5. ,,Dit hadden we vooraf ook wel kunnen invullen’‘, reageerde de Limburger die zich niet teveel illusies maakt over een topresultaat, morgen in de voorlaatste race van seizoen 2018.

Door Arjan Schouten



P5 in de kwalificatie. Max Verstappen hield er vooraf al ernstig rekening mee dat hij beide Mercedes-coureurs en die van Ferrari voor moest laten gaan in Brazilië. ,,Het is hier net een beetje zoals je naar Monza gaat. Daar weet je vooraf ook al dat je niet veel uit kunt richten’‘, vatte Verstappen de kwalificatie op Interlagos bondig samen. ,,Dit hadden we vooraf ook wel in kunnen vullen.‘’



Of het morgen anders wordt in de race? ,,Dan zitten we er natuurlijk wel dichter op en als er wat gebeurt moet je er bij zijn. Maar inhalen gaat hier niet’‘, weet Verstappen, die alleen in de regenrace van 2016 het podium haalde op Interlagos (derde). ,,Regen verwacht ik nu niet echt. Ik hoop dat het wat warmer wordt, dat zal beter zijn voor ons, met de banden. Maar inhalen? Dat moet hier wel echt door een juiste strategie komen.‘’

Het kampioenschap is beslist, de jeu is er wel een beetje af in Brazilië, waar morgen de voorlaatste GP van het seizoen verreden wordt. Verstappen merkt het ook. ,,Er is niks meer te winnen. Je merkt aan iedereen in de paddock dat alles is gestreden. Maar dat betekent niet dat we niet gewoon nog twee keer ons best doen, want er zijn toch nog twee races te rijden en podiumplaatsen te winnen.‘’