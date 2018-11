Verstappen: Misschien nog wel meedoen voor podium

Weer winnen zoals in Mexico? Max Verstappen verwacht het niet in Brazilië. En die mening stelde hij niet bij na de eerste traininsgdag op Interlagos, waar hij ’s morgens nog de snelste tijd aantekende. ‘s Middags hield een olielek hem lang in de garage, waarna hij de vijfde tijd klokte achter snelste man Valtteri Bottas. ,,Maar ook die tijd toonde niet het ware verhaal’‘, wist Verstappen. ,,Ik moest door de gemiste tijd vrij gehaast alles afwerken, terwijl de rest met de longruns bezig was, waardoor je heel veel verkeer op de baan hebt. Ik denk dat we een stuk dichter op de top hadden kunnen zitten. Maar het voelde gewoon wel prima, het was allemaal niet slecht vandaag. De auto voelde best goed, beter dan vorig jaar. En er valt ook nog wel wat te verbeteren.‘’

Wat er morgen mogelijk is in de kwalificatie in Brazilië? ,,We vechten hier niet voor poleposition’‘, weet hij nu al. ,,Ik kijk niet eens naar die kwalificatie, hier. Als ze (Mercedes en Ferrari, red.) hun motoren vol open schroeven, wordt het weer worstelen voor ons. Maar het tempo is er we. En als we dat ook kunnen vinden in de race, is er misschien nog wel iets mogelijk met een goede strategie. Misschien kunnen we dan nog wel meedoen voor het podium. Ik geloof dat die kans nog wel bestaat en dat motiveert me toch. ‘’