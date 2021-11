Verstappen ‘maximaliseert’ potentiële bananenschil: ‘Het verhaal is heel simpel nu’

Door Arjan Schouten



Weer incasseren in plaats van uitdelen. Weer een weekend waarin Mercedes rapper bleek en Lewis Hamilton een hapje uit de voorsprong van Max Verstappen nam. Natuurlijk deed dat zeer bij Red Bull Racing, ondanks dat het ingecalculeerd was in Qatar. Waar de consensus na de Braziliaanse kwalificatie nog was dat de rode loper naar de titel uitgerold lag, is het momentum binnen één sprintnummer en twee reguliere races volledig omgeslagen. Dus zag de wereld in Qatar een nijdige teambaas Christian Horner, die na een terecht gridstrafje voor Verstappen (negeren van gele vlaggen) zijn frustratie uitte over het optreden van de stewards en daar een officiële waarschuwing voor kreeg. En pa Jos Verstappen die net als Horner eerder in het weekend al openlijk de legaliteit van de Mercedes-auto in twijfel trok.