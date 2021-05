Verstappen mag nog hopen op eerste startplek: ‘Maar dat voelt niet hetzelfde’

Het is echter nog altijd goed mogelijk dat Verstappen morgen helemaal vooraan start, mocht Leclerc genoodzaakt zijn onderdelen te vervangen met een gridstraf tot gevolg. ,,Maar dat voelt natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Ik had liever vandaag gewoon voorop gestaan, maar dat is Monaco. Het zit hier niet altijd mee. De achterkant van die auto van Leclerc zag er niet goed uit. Als het bij ons was gebeurd, was de versnellingsbak zeker kapot. Maar misschien is hun auto sterker.”



Na een teleurstellend verlopen trainingsdag op donderdag, kwam Red Bull Racing vandaag een stuk beter voor de dag op het stratencircuit. ,,Ik ben blij over hoe we de auto hebben aangepast. We hebben echt heel veel gedaan, bijna alles is aangepast. We hebben bijvoorbeeld veel meer grip gekregen. Je ziet dat Ferrari hier heel goed in is, bij ons duurde dat wat langer.” Wat de race morgen (15.00 uur) gaat brengen? ,,We gaan het zien, eerst maar even afwachten waar we starten.”