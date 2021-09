Verstappen maakt uitstekende indruk in laatste vrije training op Zandvoort

Mercedes zet deur naar Formule 1 open voor Nyck de Vries: ‘Ik zal een overstap niet blokkeren’

3 september De Nederlandse autocoureur Nyck de Vries mag voor volgend seizoen hopen op een plek in de Formule 1, mogelijk bij Williams of Alfa Romeo. De 26-jarige Fries veroverde dit jaar de wereldtitel in de elektrische raceklasse Formule E en staat onder contract bij Mercedes.