Verstappen maakt kans op prijs Sportman van het Jaar, geen enkele voetballer bij nominaties

Lewis Hamilton twijfelt: dat is alvast winst voor Max Verstappen

De pole was één, de forse marge twee, maar er zat in de kantlijn nog meer winst aan de door Max Verstappen gewonnen kwalificatie. Het verhaal kan morgen als de buit wordt verdeeld weer helemaal anders zijn, maar het was een zaterdag uit het boekje van coureur én team.

11 december