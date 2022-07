Verstappen maakt 360, maar blijft knap op de baan

Podcast | ‘Het was een grote goednieuws­show rond Max Verstappen in Canada’

Hij had nog nooit gewonnen in Canada, maar sinds dit weekend kan Max Verstappen ook dat van zijn bucketlist wegstrepen. De Nederlander won de negende grand prix van dit seizoen en heerste het hele weekend. Een weekend dat vooral in het teken stond van porpoising, alweer. Daarover praat Etienne Verhoeff na met AD F1-watcher Marijn Abbenhuijs vanuit Canada.

20 juni