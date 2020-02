Verstappen legt meeste rondjes af, Bottas de snelste in ochtendsessie

Derde testdag Barcelona LIVE | Albon en Hamilton in actie in laatste middagses­sie deze week

14:04 Max Verstappen heeft in de ochtendsessie op de derde testdag in Barcelona 86 rondes afgelegd. Daarmee was hij de meest productieve coureur van deze ochtend. In de middagsessie, die duurt van 14.00 tot 18.00 uur, komt zijn teamgenoot Alexander Albon in actie. Valtteri Bottas was vanochtend de snelste, vanmiddag duikt wereldkampioen Lewis Hamilton in de Mercedes.