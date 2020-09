Verstappen laat ‘Italië’ achter zich: ‘Dat was niet fijn’

,,Het was natuurlijk niet fijn om een raceweekeinde zo te eindigen, zeker omdat ik denk dat we kans hadden op minimaal een podiumplaats. Maar we moeten dat achter ons laten. We hebben als team de problemen natuurlijk besproken. We hebben allemaal hetzelfde doel, we proberen in iedere race voor iedere kans te vechten. We zullen niet stoppen met het vechten voor podiumplaatsen en overwinningen. Het was goed om te zien dat Alexander Albon op Mugello voor het eerst het podium haalde."

Het circuit van Sotsji ligt de Red Bull niet zo. Verstappen stond nog nooit op het podium in Rusland. ,,Met veel rechte stukken is dit niet ons favoriete circuit. Het is een tamelijk bijzondere baan met veel bochten van 90 graden, iets wat we niet veel meemaken. We zullen dus de juiste set-up moeten vinden, zeker voor bepaalde langzame bochten. Het is niet de makkelijkste baan om op in te halen. Laten we dus maar hopen dat ik niet zoveel hoef in te halen en dat we een goed resultaat kunnen neerzetten."