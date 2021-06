Verstappen klokt ondanks kort oponthoud snelste tijd in middagtraining

Waar Max Verstappen eerder op de dag al wat schade opliep aan zijn vloer, kwam hij ook de middagtraining niet geheel zonder kleerscheuren door. Al vrij vroeg ging de Limburgse WK-leider hard over de kerbs, waardoor hij een stukje van zijn voorvleugel verloor. Het leverde kort oponthoud op, maar daarna keerde hij al snel terug met de snelste tijd op nieuwe softs. ‘Niet slecht, hè?’, zei Verstappen over de boordradio, duidelijk tevreden met zijn rondje. Feit was wel dat hij zijn snelste ronde had gereden op de zachtste bandensoort, terwijl Valtteri Bottas op mediums maar net achter hem zat.



Onderwerp van discussie waren in de tweede training opnieuw de gele ‘broodjes’ die op sommige stukken aan de buitenkant van de kerbs liggen. Deze obstakels leverden vandaag voor zowel Bottas als Verstappen schade aan de vloer op, die volgens hun teams weleens in de zes cijfers kon lopen. Verder maakte de coureurs van Alpine met P4 en P6 opnieuw een goede indruk, terwijl Ferrari na twee competitieve races op stratencircuits weer lijkt te moeten gaan vechten in de middenmoot.