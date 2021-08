Verstappen kan niet echt genieten van zege: ‘Zoiets extreems nog nooit meegemaakt’

Zonder er echt voor te hoeven racen, mocht Max Verstappen vandaag de Grand Prix van België aan zijn erelijst toevoegen. Het was in Spa vooral een dag van wachten en nog eens wachten tot het eindelijk droog zou worden, maar dat bleek tevergeefs. Na drie rondjes achter de safety car werd Verstappen, dankzij de gewonnen kwalificatie van gisteren, tot winnaar uitgeroepen.

,,Wat kan ik zeggen? Zoiets extreems heb ik nooit meegemaakt”, zo omschreef Verstappen de kortste race uit de Formule 1-historie. ,,Dit is niet wat je wil, vooral niet voor de mensen langs de baan. Maar het bleef maar regenen. Vanaf 15.00 uur werd het alleen maar erger. Het was lang wachten. Misschien hadden we wat eerder moeten beginnen. Om 12.00 uur ofzo, dat is sowieso beter. Als je zo laat begint, is er geen ruimte meer, ook al wachtten we drie uur.”

Toch had de nummer twee in de WK-stand ook na de opwarmronde nog best het licht op groen willen zien springen. ,,Als je vooraan rijdt, is je zicht natuurlijk beter dan van de rest. Daarom kon ik om 15.30 uur zeggen dat we zouden kunnen racen. Maar we moesten niet riskeren dat er een grote klapper zou komen. Je moet altijd aan de veiligheid denken.”

Uiteindelijk dankte Verstappen zijn overwinning aan zijn optreden op zaterdag, toen hij een glibberige kwalificatie won. ,,Pole was erg belangrijk. Meer kan ik er ook niet over zeggen.” In de WK-stand nadert hij leider Hamilton nu tot op drie punten. ,,We hadden twee races waarin we amper punten scoorden. Dus we moesten hier scoren en dat is gelukt.”

Desondanks lukte het hem niet om echt te genieten van zijn zesde overwinning van het seizoen. ,,Je wint liever niet op deze manier. Maar we waren hier wel het hele weekend competitief en dat is erg belangrijk.” Nu gaat de blik op de Grand Prix in Zandvoort, waar de meeste fans speciaal voor hem zullen komen. ,,Het wordt een vraagteken, want het is een nieuw circuit. Maar ik kijk er in ieder geval erg naar uit.”

