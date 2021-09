Verstappen kan leven met derde startplek: ‘Bij hen klopt het gewoon en bij ons niet’

,,We hadden heel veel aan de auto aangepast na de eerste training, dus in de eerste rondes voelde het nog niet helemaal goed aan. Daarna werd ik opgehouden en moest ik nog een rondje doen in Q1.”



Mercedes was de hele vrijdag al beduidend sneller dan Verstappen, maar die wist in de kwalificatie toch nog iets extra's te vinden. Uiteindelijk bleef het voor de Nederlander toch bij P3, volgens de coureur zelf zo slecht nog niet eens. Hij keek namelijk ook naar de mannen achter zich. ,,Voor de kwalificatie zei ik al dat ik hoopte op de tweede startrij te kunnen staan. Vooraan de tweede rij is goed voor ons, want dit weekend is het gewoon heel lastig.”