Verstappen juicht voor Duivels, Ricciardo voor ‘Dutch Bert’

Leeft het WK Voetbal een beetje in de Formule 1-paddock? Dacht het wel, ja. Sebastian Vettel had het al even over die Mannschaft en over saaie wedstrijden. Fernando Alonso is natuurlijk een voetbalfan. En ook bij Red Bull Racing heerst de WK-koorts. Daniel Ricciardo is natuurlijk voor Australië. Max Verstappen? Die wordt gepest, nu Nederland ontbreekt. ,,Het is maar goed dat Bert van Marwijk er nog bij is, daar op dat WK. Kan er tenminste nog iemand de Nederlandse vlag hoog houden’‘, zo grinnikte Daniel Ricciardo vandaag na de kwalificatie. ,,Doet hij het toch beter dan het Nederlands elftal.‘’



Verstappen, lachend: ,,Ja, die heb ik al een paar keer voorbij horen komen, door wat mensen hier. Ook door monteurs enzo. Maar goed, ik heb nog altijd België, hè.‘’



Hij is geboren in het Belgische Hasselt en zijn moeder Sophie is een Belgische. Dus supportert hij nu als vanzelfsprekend voor de Rode Duivels. ,,Aanvallend ziet het er wel goed uit, hè. Ik heb vandaag een stuk mee kunnen kijken, voor ik hier de kwalificatie in moest. Tot nu toe loopt het wel lekker. Zeker voorin. Lekker veel creativiteit.‘’



België mag zich na de 5-2 zege op Tunesië gaan richten op de achtste finales. Zo ver is het Australië van Ricciardo nog lang niet. Sterker nog, dinsdag dreigt uitschakeling, weet de coureur ook. Zijn land moet winnen van Peru, met ruime cijfers. ,,En dan hebben we ook nog wat hulp van Frankrijk nodig, dus dat wordt moeilijk’‘, zo weet Ricciardo. ,,Een beetje frustrerend is het wel, want ik vind dat Australië best wel heel goed voetbalt. Ze hebben alleen nog niet gewonnen. Verlies tegen Frankrijk, een gelijkspelletje tegen Denemarken. Ten minste één zege moet erin zitten. Hoe dan ook, ik vind wel dat ze trots mogen zijn. Maar trots, tja, dat is niet genoeg, hè.‘’



Is er trouwens een goede voetballer verloren gegaan aan coureur Ricciardo? Volgens Verstappen niet. De twee voetbalden vorig jaar een potje in Oostenrijk. Verstappen, grijnzend: ,,Ik denk dat Daniel nog wel wat coaching kan gebruiken van Van Marwijk. Hij wilde die bal de hele tijd met zijn handen pakken….‘’