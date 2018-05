Verstappen in Spanje: somber, sensatie, sof

Track recordVoorafgaand aan alle 21 Formule 1-races duikt AD Sportwereld per circuit in het track record van Max Verstappen. Deel 5: het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Door Rik Spekenbrink

Een inhaalactie op de DRS van uitgerekend ploeggenoot Carlos Sainz kost Max Verstappen in de slotfase een WK-punt in zijn eerste optreden in Spanje, in 2015. Het was het einde van een moeizame grand prix van de Nederlander, die na een goede start vanaf de zesde plek (tot op dat moment Verstappens beste kwalificatie) steeds verder terugviel. Een verkeerde bandenstrategie en een noodzakelijke ‘reset’ vanwege afnemend vermogen kostte hem een top 10-klassering in de Toro Rosso.

,,We worden op de rechte stukken nog steeds voorbij gevlogen op motorvermogen. Je hebt geen kans je te verdedigen, het heeft geen zin daartegen te vechten”, somberde Verstappen. Een aanvankelijk probleemloos weekeinde in Spanje, inclusief nieuwe motor, leken de voorbode te worden voor een goede zondag, maar die viel – niet voor het eerst dat seizoen – tegen. Diens vader voerde na de race een lang gesprek met de teamleiding en hield zich daarna stil in de pers. Het was wel eens gezelliger in Kamp Verstappen.

Pak het AD van dinsdag 17 mei 2016 erbij en de superlatieven spatten van het papier. Max Verstappen heeft zich 2 dagen eerder in Barcelona tot jongste (18 jaar en 228 dagen) en eerste Nederlandse winnaar van een grand prix ooit gekroond. In zijn eerste race in de Red Bull nog wel. Het handjevol mensen die nog vraagtekens zetten bij de keuze van het team om hem en Daniil Kvyat van stoeltje te laten ruilen, is nu al de mond gesnoerd.

Max Verstappen op Circuit de Barcelona Optredens: 3 Finishes: 2 Uitvalbeurten: 1 Beste kwalificatie: 4de Beste race-resultaat: 1ste Aantal WK-punten: 25

Geholpen door een fatale botsing van Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg in de eerste ronde, komt Verstappen uiteindelijk aan kop te liggen. Twintig ronden lang voelt hij de hete adem van Kimi Räikkönen in de nek, maar de Fin komt er niet voorbij.

Grandioos, ongelofelijk, fantastisch, luiden de lovende reacties na afloop. Niki Lauda noemt Verstappen het talent van de eeuw. ‘Wanneer wordt hij wereldkampioen?’, vraagt de autosportpers zich af. De Limburger zelf is uiteraard uitbundig als hij na een geweldige race over de finish komt. Maar uit zijn relatief onderkoelde persconferentie even later blijkt direct dat hij meer wil. Veel meer.

Eerste zege

Zo’n 6000 duizend landgenoten stappen een jaar later in het vliegtuig of de bus naar Spanje. Het Circuit de Catalunya is na die eerste zege van Verstappen zo’n beetje heilige grond geworden voor zijn fans. Maar dat biedt uiteraard geen garanties. Na 400 meter ziet het oranje legioen het al misgaan. Het is eigenlijk een bescheiden tikje dat Verstappen krijgt van Kimi Räikkönen, die weer wordt getoucheerd door Valtteri Bottas. Maar een kapotte wielophanging betekent wel einde verhaal. Vanuit de garage ziet Verstappen (‘beetje ge-appt, en op Snapchat en Instagram gezeten’) een fraai gevecht tussen Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, door de Brit beslecht, en ploeggenoot Daniel Ricciardo derde worden.

Had hij de botsing kunnen voorkomen? Misschien, zegt hij, als hij heel voorzichtig de bochten genaderd was, maar die Max Verstappen bestaat niet. ,,Ik zag een gat en dook erin. Netjes buitenom, met afstand. Maar als ze dan ketsen. Tja... Natuurlijk, je kan ook gewoon rustig achteraan toeren, maar ik word liever derde met veel riskeren, dan dat ik rondjes moet rijden voor de vijfde plek.”