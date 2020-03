Verstappen in actie in alternatieve digitale Grand Prix

Verstappen heeft begrip voor afgelas­ting: ‘Jammer, maar enige juiste beslissing’

13 maart Natuurlijk is hij teleurgesteld, maar Max Verstappen heeft ook begrip voor het besluit om de openingsrace van de Formule 1 in Australië ‘last minute’ af te gelasten. ,,We keken allemaal uit naar de start van het seizoen 2020", schrijft Verstappen op Instagram. ,,Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar we begrijpen allemaal dat dit uiteindelijk de juiste beslissing was. Ik vind het jammer voor al de fans en iedereen die hierbij betrokken is. Blijf veilig.”