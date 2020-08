Verstappen: ‘Ik moet er zijn als mijn kansen komen’

Door Arjan Schouten



De vijfde race in zes weken tijd en weer mag Max Verstappen aan de wereldpers uitleggen of hij denkt dat hij zondag in staat is om Mercedes te verslaan. Een vraag die hij de laatste weken al vaak genoeg met een ‘nee’ heeft beantwoord, maar met afwijkende condities zou het in theorie nu anders kunnen lopen in de tweede race op rij op het asfalt van Silverstone. Het belooft er tropisch heet te worden én alle teams rijden met zachtere compounds de tweede GP in Engeland. ,,Het zou misschien een beetje kunnen helpen, maar dat weet ik echt nog niet”, aldus Verstappen, die zich over het krachtsverschil met Mercedes weinig illusies maakt. ,,Ze liggen zo ver voor. Die hoge temperaturen gaan ons echt geen seconde opleveren in de kwalificatie. En ook geen halve tel in de race. Maar ik geef niet op.”